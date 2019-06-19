В США анонсировали «настоящую» гиперзвуковую ракету

Американская военно-промышленная компания Raytheon накануне открытия авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету, которая получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), сообщает Aviation Week.

Издание пишет, что на опубликованном компанией изображении оружия не видно воздухозаборников, и напоминает, что «производители часто маскируют такую чувствительную технологию».

Как отмечается на сайте Raytheon, «ракета нового типа» сможет перелететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за 39 минут без перерыва. Там же упоминается, что гиперзвуковая ракета получит гиперзвуковой ПВРД, а не окажется планирующим с гиперзвуковой скоростью боевым блоком, и будет испытана через два-четыре года.

«Это уже не научная фантастика», — считает вице-президент Raytheon Missile Systems Том Бассинг.

Aviation Week также отмечает, что в ходе Paris Air Show 2019 Raytheon заключила соглашение с американской компанией Northrop Grumman, которая станет партнером первой в разработке гиперзвукового ПВРД. Издание уверено, что таким образом стороны раскрыли многолетнее сотрудничество в данном направлении. Работы по перспективному изделию будут вестись в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), а его компоненты планируется распечатывать на трехмерном принтере.

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8 мая американская компания Lockheed Martin представила концепцию истребителя F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках HAWC.

В марте прошлого года американский журнал The National Interest написал, что российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» из-за отсутствия гиперзвукового ПВРД нельзя считать полноценным гиперзвуковым оружием. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Весной 2010 года состоялся первый полет экспериментального летательного аппарата Boeing X-51 Waverider, оснащенного гиперзвуковым ПВРД Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61.

Полноценный (не гибридный) гиперзвуковой ПВРД начинает работать при скоростях летательного аппарата выше семи чисел Маха, в связи с чем требует носителя для разгона до таких скоростей. Работы над такими силовыми агрегатами ведутся в США, ЕС, Японии, Китае и России (ранее — СССР).

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