Lockheed Martin показала F-35C с гиперзвуковой крылатой ракетой HAWC

Палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II получит пару гиперзвуковых крылатых ракет, созданных в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), пишет The Drive.

Соответствующее изображение истребителя с ракетой показала компания-разработчик Lockheed Martin.

— The War Zone (@thewarzonewire) 07 мая 2019, 03:37

HAWC должны быть готовы до конца текущего года. Соответствующая ракета, пишет издание, будет развивать скорость до десяти чисел Маха. Один F-35C сможет получить по две единицы HAWC, каждая из которых будет подвешиваться под крыльями истребителя.

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Данное гиперзвуковое оружие также могут получить другие американские истребители.

Издание отмечает, что размещение HAWC на внешней подвеске самолета, а не в его внутреннем отсеке сделает F-35C Lightning II заметным для радаров, что, впрочем, компенсируется большой скоростью и дальностью полета перспективной ракеты.

The Drive напоминает, что HAWC конкурирует с другой американской программой гиперзвукового оружия — TBG (Tactical Boost Glide).

Финансирование программы HAWC в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между Пентагоном и компанией Lockheed Martin, составляет 928 миллионов долларов.

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