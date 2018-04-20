Раскрыты подробности первой американской гиперзвуковой крылатой ракеты

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов, предполагающий создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты, сообщает FlightGlobal.

Новая ракета, предназначенная для истребителей и бомбардировщиков, должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой и оперативной точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

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Новая ракета должна стать ответом США на гиперзвуковые разработки России и Китая. В тендере ВВС США, кроме Lockheed Martin, также участвовали Boeing, Northrop Grumman и Raytheon. Присуждение контракта Lockheed Martin означает, что Boeing теряет позиции лидера в области гиперзвуковых технологий в США, отмечает издание.

Например, в мае 2010 году состоялся первый полет экспериментального летательного аппарата Boeing X-51 Waverider, оснащенного гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61. В июне 2017 года Boeing в рамках программы HIFiRE (Hypersonic International Flight Research and Experimentation) испытал систему, состоящую из ракеты-носителя, выводящей разогнанный до гиперзвуковых скоростей глайдер.

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