Гиперзвуковые ракеты США оказались в России

tvzvezda.ru

В России активно исследуются американские военные ракеты. На видео, представленном телеканалом «Звезда», рассказывается, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России. Среди них — как перспективные вооружения, например, собранный в России макет гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, так и оружие прошлого, например, крылатая ракета класса «воздух — поверхность» AGM-129, эксплуатировавшаяся в 1993-2007 годах.

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