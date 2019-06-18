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F-35 увеличат дальность

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Истребителям пятого поколения F-35A Lightning II и F-35I Adir увеличат дальность полета, сообщает Aviation Week.

Американский журнал пишет, что в настоящее время компания Lockheed Martin рассматривает возможность размещения на внешних подвесках под крыльями самолета сбрасываемых топливных баков емкостью по 600 галлонов (около почти 2,3 тысячи литров), что позволит увеличить суммарный объем переносимого машиной топлива на 40 процентов, однако лишит ее малозаметности.

Aviation Week не уточняет, как именно увеличится дальность полета F-35A и F-35I, однако известно, что максимальная дальность полета первого в настоящее время достигает 650 морских миль (более 1,2 тысячи километров). Также F-35 Lightning II поддерживают воздушную дозаправку.

В июне сообщалось, что у F-35 насчитывается 13 наиболее серьезных проблем 1-й категории, влияющих на эффективность выполняемых ими миссий.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). F-35I Adir — версия F-35A Lightning II для Израиля.

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