США нашли 13 проблем у F-35

У истребителей пятого поколения F-35 Lightning II насчитывается 13 наиболее серьезных проблем 1-й категории, влияющих на эффективность выполняемых ими миссий, сообщает Defense News.

Согласно документам, поступившим в распоряжение издания, к недостаткам истребителя, в частности, относятся невозможность союзников использовать логистическую систему ALIS (Autonomic Logistics Information System) без отправки в США собственных секретных данных об эксплуатации самолета; проблемы с поставками заказчикам запасных частей, учет которых не предусмотрен или проводится неточно ALIS; возникновение баротравмы при резких скачках давления в кабине; появление ошибочного сообщения об отказе аккумуляторной батареи самолета при температурах минус 34 градуса Цельсия и ниже; структурные повреждения и образование «пузырей» на стелс-покрытии при скоростях выше 1,2 числа Маха у F-35B и F-35C.

Помимо этого, выявлены следующие недостатки: при углах атаки больше 20 градусов управление F-35B и F-35C может становиться неустойчивым; проблемы с тормозной системой у F-35A и F-35B при посадке; появление «зеленого свечения» на нашлемном дисплее пилота F-35С, затрудняющее видимость при посадке самолета на авианосец; в условиях слабой освещенности камера ночного видения может отображать «горизонтальные линии», затрудняющие обзор горизонта при посадке истребителя; ограниченный режим работы радара с активной фазированной антенной решеткой AN / APG-81 над морем, который обнаруживает цели лишь во фронтальном направлении; при температуре воздуха выше плюс 32 градусов Цельсия двигатель F-35B может не развить достаточной для мягкой посадки тяги.

Defense News напоминает, что в январе 2018 года у F-35 насчитывалось 111 проблем 1-й категории, тогда как в мае того же года их число сократилось до 64. По мнению руководителя программы F-35 Lightning II со стороны Пентагона вице-адмирала Мэта Уинтера, ни одна из текущих 13 проблем не представляет серьезного или катастрофического риска для пилотов, миссии или планера (подкатегория 1-A), тогда как остальные недостатки (1-B), хотя и ограничивают возможности миссии, могут быть устранены в ближайшем будущем.

До официального решения о запуске серийного производства F-35, которое должно быть принято в конце года, Пентагон планирует решить вопрос о целесообразности продолжения разработки истребителя. К этому же времени военное ведомство намерено исправить или понизить до 2-й категории девять недостатков, тогда как две других проблемы решит будущим обновлением программного обеспечения. Оставшихся два недостатка Пентагон решил не исправлять.

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Как пишет Defense News, летчики первых американских истребителей четвертого поколения сталкивались с аналогичными проблемами, однако негативно восприняли потерю самолетом пятого поколения малозаметности и структурные разрушения при сверхзвуковых скоростях, а также его низкую маневренность при углах атаки больше 20 градусов.

В июне сообщалось, что F-35A из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что ниже всех предыдущих цен на данную модель самолета.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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