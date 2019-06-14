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США нашли 13 проблем у F-35

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У истребителей пятого поколения F-35 Lightning II насчитывается 13 наиболее серьезных проблем 1-й категории, влияющих на эффективность выполняемых ими миссий, сообщает Defense News.

Согласно документам, поступившим в распоряжение издания, к недостаткам истребителя, в частности, относятся невозможность союзников использовать логистическую систему ALIS (Autonomic Logistics Information System) без отправки в США собственных секретных данных об эксплуатации самолета; проблемы с поставками заказчикам запасных частей, учет которых не предусмотрен или проводится неточно ALIS; возникновение баротравмы при резких скачках давления в кабине; появление ошибочного сообщения об отказе аккумуляторной батареи самолета при температурах минус 34 градуса Цельсия и ниже; структурные повреждения и образование «пузырей» на стелс-покрытии при скоростях выше 1,2 числа Маха у F-35B и F-35C.

Помимо этого, выявлены следующие недостатки: при углах атаки больше 20 градусов управление F-35B и F-35C может становиться неустойчивым; проблемы с тормозной системой у F-35A и F-35B при посадке; появление «зеленого свечения» на нашлемном дисплее пилота F-35С, затрудняющее видимость при посадке самолета на авианосец; в условиях слабой освещенности камера ночного видения может отображать «горизонтальные линии», затрудняющие обзор горизонта при посадке истребителя; ограниченный режим работы радара с активной фазированной антенной решеткой AN / APG-81 над морем, который обнаруживает цели лишь во фронтальном направлении; при температуре воздуха выше плюс 32 градусов Цельсия двигатель F-35B может не развить достаточной для мягкой посадки тяги.

Defense News напоминает, что в январе 2018 года у F-35 насчитывалось 111 проблем 1-й категории, тогда как в мае того же года их число сократилось до 64. По мнению руководителя программы F-35 Lightning II со стороны Пентагона вице-адмирала Мэта Уинтера, ни одна из текущих 13 проблем не представляет серьезного или катастрофического риска для пилотов, миссии или планера (подкатегория 1-A), тогда как остальные недостатки (1-B), хотя и ограничивают возможности миссии, могут быть устранены в ближайшем будущем.

До официального решения о запуске серийного производства F-35, которое должно быть принято в конце года, Пентагон планирует решить вопрос о целесообразности продолжения разработки истребителя. К этому же времени военное ведомство намерено исправить или понизить до 2-й категории девять недостатков, тогда как две других проблемы решит будущим обновлением программного обеспечения. Оставшихся два недостатка Пентагон решил не исправлять.

Как пишет Defense News, летчики первых американских истребителей четвертого поколения сталкивались с аналогичными проблемами, однако негативно восприняли потерю самолетом пятого поколения малозаметности и структурные разрушения при сверхзвуковых скоростях, а также его низкую маневренность при углах атаки больше 20 градусов.

В июне сообщалось, что F-35A из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что ниже всех предыдущих цен на данную модель самолета.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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