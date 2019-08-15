Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на военные источники.

По данным источников, авария произошла во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки, а не ракеты. Эту же информацию ранее сообщили и в госкорпорации «Росатом». На ней находились «ядерные батарейки» — так на профессиональном жаргоне называются новые изотопные источники питания.

Отмечается, что несмотря на неудачные испытания, разработку установки продолжат. Для каких целей ее разрабатывают, не сообщается.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

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