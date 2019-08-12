Погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском похоронили

Пятерых погибших сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в госкорпорацию «Росатом»), погибших в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, похоронили в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — рассказал он.

Кроме того, в городе объявлен траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что погибших под Северодвинской ядерщиков представят к госнаградам. Заявивший об этом директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков также назвал имена погибших: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их семьям будет оказана финансовая помощь.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников.

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