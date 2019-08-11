Погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском представят к госнаградам

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в госкорпорацию «Росатом»), погибшие в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, будут представлены к государственным наградам. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил директор центра Валентин Костюков, передает ТАСС.

«Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях», — отметил Костюков, добавив, что погибших можно считать национальными героями.

Он также назвал имена погибших: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Ранее сообщалось, что Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, которые погибли в результате взрыва при испытании ракеты в Архангельской области.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в Росатоме заявили о гибели пяти сотрудников.

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