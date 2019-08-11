Объяснен скачок радиации после взрыва на полигоне в Северодвинске

Уровень повышения радиационного фона в результате взрыва на военном полигоне близ Северодвинска Архангельской области был крайне незначительным и не представлял никакой опасности для человека. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил «Ленте.ру» директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов.

«Доза радиоактивного облучения, которая дополнительно набралась из-за этого повышения, находится на уровне микрорентгена. Это в тысячу раз меньше разрешенной годовой дозы облучения», — подчеркнул он, отметив, что «говорить об угрозе нарушения безопасности просто не приходится».

По словам Большова, система радиационного мониторинга и аварийного реагирования, работающая в Северодвинске, настолько совершенна, что фиксирует очень малые изменения радиационного фона, которые «никакого отношения к здоровью человека не имеет».

Директор института также подчеркнул, что после срабатывания системы реагирования в регионе была создана специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а также проведены дополнительные измерения, которые подтвердили, что никакой опасности нет.

Главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров также заявил «Ленте.ру», что никакого радиоактивного загрязнения окружающей среды, которое представляло бы опасность для человека, в результате взрыва произойти не могло. По его словам, радиоизотопный источник, который входит в состав системы управления загоревшейся экспериментальной двигательной установки, обладает крайне небольшой активностью и может быть опасным, только если взять его в руки и находиться в непосредственной близости от него.

«Это не атомный реактор. В нем нет всяких неприятных осколков деления, которые приводят к загрязнению. Она не представляет опасности уже на расстоянии нескольких десятков метров», — отметил Уваров.

Он уточнил, что локальное и кратковременное повышение радиационного фона в районе места происшествия могло произойти из-за попадания в воздух радиоактивного изотопа, который используется в работе радиоизотопного источника. При этом на здоровье человека данное повышение практически не влияет, подчеркнул эксперт.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. После инцидента на военном полигоне в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона. Позже стало известно, что в результате ЧП погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом».

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