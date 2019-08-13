Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

США считают, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты. «[Это] вызывает вопросы по поводу необходимости продления СНВ-3 на пятилетний срок», — отметил собеседник агентства. По его словам, произошедшее потенциально может стать «существенным препятствием» для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия.

В то же время американская администрация не располагает данными о причинах взрыва на полигоне, в частности его связи с испытаниями сверхзвуковой ракеты с ядерным двигателем. Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате ЧП погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации «Росатом». После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, однако вскоре он пришел в норму. Эксперт в атомной отрасли Александр Уваров подчеркнул, что данное превышение не представляло опасности для местных жителей. По его словам, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург.

На Западе предположили, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, его срок действия составляет 10 лет. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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