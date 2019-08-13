Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным

Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей. Об этом сообщил независимый эксперт в атомной отрасли, глава «Атоминфо» Александр Уваров, передает ТАСС.
«Для примера, во время рентгеновского исследования зубов у дантиста пациент получает даже большую дозу облучения. Вообще, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем, к примеру, получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург», — отметил эксперт.
Накануне, 12 августа на региональном портале 29.ru появилось сообщение Росгидромета о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.
Как сообщил «Ленте.ру» директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов, уровень повышения радиационного фона в результате взрыва на военном полигоне близ Северодвинска был крайне незначительным и не представлял никакой опасности для человека. По его словам, система радиационного мониторинга и аварийного реагирования, работающая в Северодвинске, настолько совершенна, что фиксирует очень малые изменения радиационного фона, которые «никакого отношения к здоровью человека не имеет».
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.