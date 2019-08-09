В районе взрыва в Белом море заметили сборщик радиоактивных отходов

На спутниковых снимках американской компании Planet предполагаемого района Белого моря, где при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и пожар, замечен транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщает в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Джеффри Льюис.

«Присутствие корабля может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой», — полагает специалист. По его мнению, речь идет о крылатой ракете глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

Согласно опубликованному Льюисом изображению, в Белом море у побережья села Нёнокса в Архангельской области, кроме «Серебрянки», находятся, по данным Автоматической информационной системы (АИС), еще два судна неустановленного происхождения и баржа, а на самом побережье, вероятно, расположена пусковая площадка «Буревестника».

«После закрытия площадки в Паньково [архипелаг Новая Земля], Россия, похоже, создала ее копию в Неноксе», — уверяет сотрудник, добавляя, что еще один такой объект, находящийся в Капустином Яру в Астраханской области, мог использоваться для испытаний ракеты без ядерной энергоустановки.

ЧП под Северодвинском, произошедшее 8 августа, в результате которого при испытаниях жидкостного реактивного двигателя случились взрыв и пожар, привел к гибели двух специалистов Минобороны России. Подробности о случившемся российское военное ведомство не раскрыло. Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что пожар произошел на судне. На фоне этих событий сообщалось о кратковременном превышении радиационного фона в Северодвинске, который в настоящее время находится в норме.

Позднее стало известно, что 8 августа в районе Нёноксы вблизи Северодвинска, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон Военно-морского флота (ВМФ) России, могли проходить испытания мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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В августе 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года. «Буревестник» с ядерной энергоустановкой был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018-го в ходе послания Федеральному собранию.

Согласно открытым источникам, танкер «Серебрянка» регулярно участвует в мероприятиях по транспортировке отработавшего ядерного топлива и материалов, прежде всего утилизированных атомных подводных лодок, а также обслуживает атомные ледоколы в северо-западной части России.

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