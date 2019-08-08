Опровергнута опасность здоровью россиян после взрыва на военном полигоне

В Роспотребнадзоре заявили, что опасность для здоровья населения в Северодвинске, где произошел взрыв на территории военного объекта, отсутствует. Об этом сообщил «Интерфакс».

После взрыва под Северодвинском местным жителям порекомендовали пить йод и не выводить детей на прогулки, сообщалось ранее 8 августа. «Я работаю в госпитале, куда везут раненых. Советуют всем закрыть окна и выпить йод, 44 капли на стакан воды», — написала девушка по имени Алина «Ленте.ру».

Ранее местные жители стали массово измерять радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв и пожар на территории военной части. При этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял, что эвакуировать население не нужно, радиационный фон в зоне происшествия находится в норме.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

В результате взрыва погибли два специалиста Минобороны. Пострадали шесть человек, среди которых — сотрудники министерства и предприятия-разработчика. Пострадавших доставили в больницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!