Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей

Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены. Об этом ТАСС сообщил начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

«Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с Министерством обороны. Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться», — сказал Машенков.

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Он отметил, что эвакуация населения на время работ на полигоне является обычной практикой. «Люди в Нёноксе знают, что делать», — добавил собеседник агентства.

Ранее 13 августа сайт 29.ru сообщил, что жителей Нёноксы переселят в другое место на несколько часов. Ожидалось, что граждан вывезут специальным поездом с железнодорожной станции. По данным сайта, эвакуация связана с плановыми работами в местной войсковой части и не имеет отношения к взрыву на полигоне, произошедшем 8 августа.

Позже губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг информацию об эвакуации. Он уточнил, что в настоящее время в районе места происшествия проводятся «плановые мероприятия», предусмотренные в таких случаях.

Взрыв на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате ЧП погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации «Росатом». После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, однако вскоре он пришел в норму. Эксперт в атомной отрасли Александр Уваров подчеркнул, что данное превышение не представляло опасности для местных жителей. По его словам, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург.

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