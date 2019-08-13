Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют

Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа. Об этом сами селяне сообщили сайту 29.ru.

По их словам, в этот день необходимо отсутствовать в селе с 5:00 до 7:00. Граждан вывезут специальным поездом с местной железнодорожной станции.

Сообщается, что эвакуация связана с плановыми работами в местной войсковой части и не имеет отношения к взрыву на полигоне, произошедшем 8 августа. «У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села», — рассказал житель Нёноксы.

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После взрыва на полигоне в Северодвинске фиксировали кратковременное превышение уровня радиации, вскоре он пришел в норму. Как пояснил независимый эксперт в атомной отрасли, глава «Атоминфо» Александр Уваров, скачок не представлял опасности для местных жителей.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошли взрыв и пожар, в результате которых погибли два специалиста Минобороны и пять атомщиков. В министерстве заявили, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя; в «Росатоме» уточнили, что взрыв случился во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания. США связали инцидент с испытаниями новейшей крылатой ракеты «Буревестник».

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