Опровергнута эвакуация жителей села рядом с полигоном ВМФ

Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что жителей поселка Ненокса в Архангельской области, рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, планируют эвакуировать, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 13 августа, заявил «Интерфаксу» губернатор региона Игорь Орлов.

«Это полная чушь», — подчеркнул он.

Орлов отметил, что в настоящее время в районе места происшествия проводятся «плановые мероприятия», предусмотренные в таких случаях.

Ранее во вторник жители Неноксы, рядом с которой располагается 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, рассказали журналистам, что утром 14 августа их эвакуируют. Они отмечали, что должны будут отсутствовать в селе с 5:00 до 7:00. По их словам, граждан вывезут специальным поездом с местной железнодорожной станции.

Взрыв на военном полигоне в районе поселка Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации «Росатом». После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, однако вскоре он пришел в норму. По словам экспертов, данное превышение не представляло опасности для местных жителей.

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