США «много узнали» в результате взрыва в Белом море

США получили значительный объем информации после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об этом в своем Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, у США есть похожие, но более продвинутые технологии.

«Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник" — прим. Ленты.ру) заставил людей беспокоиться о загрязнении воздуха рядом с объектом и далеко за его пределами. Плохо!», — написал он.

Минобороны России 8 августа в районе поселка Ненокса под Северодвинском (Архангельская область) провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью двух военных и пяти гражданских специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Инцидент произошел при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.

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