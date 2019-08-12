Станции ОДВЗЯИ зафиксировали взрыв под Северодвинском

Станции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировали взрыв, произошедший 8 августа незадолго до полудня по московскому времени на 45-м государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщила организация ДВЗЯИ в Twitter.

«Событие, совпавшее [по времени] со взрывом 8 августа в Нёноксе (Россия), зафиксировано четырьмя станциями международной системы мониторинга (трех сейсмических и одной инфразвуковой)», — написали в организации.

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Минобороны России 8 августа в районе поселка Нёнокса под Северодвинском (Архангельская область) провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью двух военных и пяти гражданских специалистов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) из Сарова (Нижегородская область). ЧП произошло при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Россия подписала ДВЗЯИ в сентябре 1996-го, а ратифицировала — в июне 2000-го.

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