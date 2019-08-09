В США оценили источники взрыва в Белом море

Военно-морской флот (ВМФ) России вооружен шестью типами ракет морского базирования, оснащенных двигателями на жидком топливе и обладающими возможностью оснащения ядерной боевой частью, написал директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

По словам специалиста, речь идет о противокорабельных ракетных комплексах (ракетах) П-500 «Базальт» (П-1000 «Вулкан» в современном варианте), П-700 «Гранит», С-10 «Гранат», П-270 «Москит», Р-29РМ (Р-29РМУ2 «Синева» или Р-29РМУ2.1 «Лайнер» в современном варианте) и П-800 «Оникс».

Таким образом Кристенсен прокомментировал сообщение о ЧП под Неноксой, сопровождавшемся кратковременным повышением радиационного фона в районе происшествия.

ЧП под Северодвинском, произошедшее 8 августа, в результате которого при испытаниях жидкостного реактивного двигателя случились взрыв и пожар, привело к гибели двух специалистов Минобороны России. Подробности о случившемся российское военное ведомство не раскрыло. Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что пожар произошел на судне. На фоне этих событий сообщалось о кратковременном превышении радиационного фона в Северодвинске, который в настоящее время находится в норме.

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Позднее стало известно, что 8 августа в районе Неноксы вблизи Северодвинска, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, могли проходить испытания мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». Там же был замечен транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, а также еще два неустановленных судна, баржа и прибрежная наземная площадка, предположительно, для запуска крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Находящаяся в высокой степени готовности корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», предназначенная для замены П-700 «Гранит», имеет унифицированные с ракетами П-800 «Оникс» и «Калибр» пусковые установки и, предположительно, оснащается ракетными двигателями на жидком топливе, однако официально не получила наземную мобильную пусковую установку.

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