В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»

Общая мощность взрыва боезарядов в ходе последнего пуска ракет Р-30 «Булава-30» оценивается в 2400 килотонн, заявил в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

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«Четыре [ракеты] запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок — прим. «Ленты.ру») могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения — прим. «Ленты.ру») общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам"», — написал эксперт.

22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 «Борей» атомная подлодка «Юрий Долгорукий» произвела из подводного положения успешный запуск четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба сразу четырьмя БРПЛ из подводного положения в России проводилась впервые.

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