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Сотрудники полигона под Северодвинском пытались предотвратить взрыв

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Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в госкорпорацию «Росатом») пытались предотвратить взрыв на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, заявил директор центра Валентин Костюков. Об этом сообщает «Канал-16». Видеозапись опубликована на YouTube.

«По предварительному анализу, мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось», — сказал Костюков. По его словам, имела место «цепь трагических случайностей».

Ранее в Росатоме заявили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения ряда факторов, что нередко происходит при испытании новых технологий. Там также отметили, что поиски сотрудников, отброшенных в море в результате взрыва, продолжались до тех пор, пока была надежда найти их живыми.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в Росатоме заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

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