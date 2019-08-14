В «Росатоме» пояснили данные о скачке радиации под Северодвинском

Информация Росгидромета о превышении уровня радиации в Северодвинске Архангельской области в 4-16 раз может быть неверно понята и вызвать панику среди населения. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» рассказал заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Иванов.

«Росгидромет сообщил те показатели, которые были зафиксированы. Действительно, превышение было от 4 до 16 раз. Вопрос в другом. Сама подача материала под заголовком "Об аварийном, экстремально высоком загрязнении окружающей среды…" может вызвать панику у населения и непонимание ситуации у журналистов», — заявил он.

По его словам, те данные, которые опубликовал Росгидромет, можно трактовать скорее как подтверждение позитивной информации, ранее данной МЧС. «Смысл в том, что эти показатели не несут абсолютно никакой угрозы населению Архангельской области и Северодвинска. Самые большие значения, которые были опубликованы в этом сообщении, составляли 1,78 микрозиверта в час. Для сравнения: космонавты на МКС получают 40 микрозивертов в час», — пояснил специалист.

Представитель «Росатома» считает, что стоит поднять вопрос об ответственности государственных органов перед населением за последствия опубликованной информации.

«Достаточно ли просто сообщить информацию под заголовком "Об аварийном, экстремально высоком загрязнении окружающей среды…", не уведомив население, что угрозы жизни и здоровью нет? Это вопрос, который нужно ставить на государственном уровне. Должно ли руководство Росгидромета такую информацию пояснять?» — заявил Иванов.

По его словам, в данном случае вопросы возникают к руководству пресс-службы Росгидромета.

«Если руководство Росгидромета дает официальный документ, и таковы формы подачи в их официальных документах, то руководство пресс-службы Росгидромета наверняка должно комментировать ту информацию, которую выдает официальный государственный орган», — сказал Иванов.

Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

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