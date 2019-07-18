Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.

Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает», заявил Лукашенко.

«Что мы будем говорить к 20-летию? — посетовал белорусский лидер. — Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий»

Лукашенко предложил в рамках Высшего Госсовета или в другом формате утвердить программу и «снять текущие проблемы».

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9 июля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко пожаловался, что при переговорах об интеграции со стороны России звучат одни только обещания, которые не выполняются. При этом политик подчеркнул, что нет необходимости в объединении двух стран или даже разговоров об этом. Путин в конце июня также заявил, что вопрос не стоит об объединении России и Белоруссии в одно государство. В администрации Лукашенко подчеркивали, что Минск будет оценивать предложения Москвы по дальнейшей интеграции исходя из идеи «безусловного сохранения суверенитета» республики.

В конце 2018 года отношения между двумя странами обострились из-за решения России провести налоговый маневр, из-за которого нефть будет поставляться в Белоруссию по европейским расценкам.

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