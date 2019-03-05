Лукашенко обратился к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА во вторник, 5 марта.

По его словам, российское руководство выступило с подобной инициативой. «Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — пояснил белорусский лидер.

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