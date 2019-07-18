Путин ответил на предложение Лукашенко

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил намерение выработать приемлемые для обеих стран пути интеграции. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 18 июля.

«Мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано», — сказал Путин.

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По его словам, они уже затрагивали вопросы Союзного государства в ходе неформальной встрече на Валааме. Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за день, который они вместе провели на Валааме. «Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места», — сказал он, добавив, что ценит этот жест.

Кроме того, президент Белоруссии предложил российскому коллеге подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

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