Лукашенко пожаловался на забывчивость России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания. Об этом он сказал во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает ТАСС.

По его словам, когда переговорная группа натыкается на какой-либо вопрос, российское правительство обещает принять необходимые для его решения меры, однако этого не происходит. «Пообещали — забыли. Второй раз пообещали — забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов», — пожаловался Лукашенко.

Он напомнил, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры двух государств должны обсудить итоги переговоров рабочей группы. «А обсуждать нечего на сегодняшний день», — возмутился белорусский лидер.

Несмотря на трудности, Москва и Минск не будут «ломать договор», потому что от этого будет больше проблем, чем пользы, добавил он. От слишком глубокой интеграции Лукашенко также отказался — по его словам, сегодня нет необходимости объединения двух стран в одно государство или даже разговоров об этом.

Материалы по теме Последнее предупреждение Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти

Ранее перспективы объединения Белоруссии и России в одно государство оценил российский президент Владимир Путин. Как и Лукашенко, он считает, что пока этот вопрос не стоит.

В июне сообщалось, что Белоруссия примет или отклонит предложения России по дальнейшей интеграции, исходя из их соответствия белорусским интересам и идеи «безусловного сохранения суверенитета» страны. При этом в настоящее время работа над Конституционным актом Союзного государства России и Белоруссии не ведется. Стороны подготовили свои предложения по союзному строительству, которые в данный момент обсуждаются.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!