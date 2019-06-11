Белоруссия заявила о сохранении суверенитета при интеграции с Россией

Белоруссия примет или отклонит предложения России по дальнейшей интеграции исходя из их соответствия белорусским интересам и идее «безусловного сохранения суверенитета» страны. Об этом говорится в ответе администрации президента республики на запрос блогера Егора Лебедка, который опубликовал страницу документа в своем канале в Telegram.

В ответе сказано, что в настоящее время работа над Конституционным актом Союзного государства России и Белоруссии не ведется. Стороны подготовили свои предложения по союзному строительству, которые в данный момент обсуждаются.

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Минск будет оценивать предложения исходя, прежде всего, из «обеспечения их соответствия национальным интересам Республики Белоруссия, решения наиболее актуальных вопросов в экономической сфере и безусловного сохранения суверенитета Белоруссии».

В январе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

В том же месяце белорусские СМИ писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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