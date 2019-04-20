Лукашенко призвал перестать страдать из-за его слов о «мощнейшем ответе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отдельных политиков в России «не страдать» по поводу его заявлений о «мощнейшем ответе» на попытки уничтожить суверенитет республики. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БелТА.

«Насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — сказал он, добавив, что, если что-то случится, «мы с Россией будем в окопах вместе».

Белорусский лидер подчеркнул, что его слова направлены не против России, а «против тех, кто попытается это сделать» (то есть уничтожить суверенитет Белоруссии).

Накануне Лукашенко заявил, что его страна не пойдет на компромиссы по вопросу своей независимости. По его словам, главным защитником суверенитета Белоруссии станет молодежь, которая родилась уже после распада СССР. Именно она даст «мощнейший ответ» в случае атаки на белорусский суверенитет, сказал президент республики под аплодисменты.

Тема белорусского суверенитета за последний год стала одной из ключевых в публичных выступлениях Александра Лукашенко. В марте посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что Минск поступает не по-партнерски, если подобными заявлениями намекает на угрозу со стороны России. По его словам, российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России.

В январе текущего года Лукашенко заявил, что 2019-й и 2020 год станут для Белоруссии непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не стал уточнять, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

В том же месяце белорусские СМИ писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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