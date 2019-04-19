Лукашенко пообещал «мощнейший ответ» за попытки разделить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его страна не пойдет на компромиссы по вопросу своих суверенитета и независимости. Об этом он заявил во время ежегодного президентского обращения к народу республики и парламенту, которое транслирует телеканал «Беларусь 1».

По его словам, к высокой оценке единства страны и его территориальной целостности граждан подталкивает «неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ». Глава государства считает, что рассуждения о том, что «Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее» не могут сбыться. Лукашенко отмечает, что белорусский народ «проклянет» любого, кто попытается «уничтожить Беларусь», даже если это будет президент или правительство.

Он отмечает, что главным защитником суверенитета Белоруссии станет молодежь, которая родилась уже в независимом государстве. Именно она даст «мощнейший ответ» в случае атаки на белорусский суверенитет, сказал Лукашенко под аплодисменты.

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Тема суверенитета республики за последний год стала одной из ключевых в публичных выступлениях Александра Лукашенко. В марте посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что Минск поступает не по-партнерски, если подобными заявлениями намекает на угрозу со стороны России. По его словам, российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России.

В январе текущего года Лукашенко заявил, что 2019-й и 2020 год будут для Белоруссии непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не стал уточнять, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

В том же месяце белорусские СМИ писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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