Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа. То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, — это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде», — сказал Лукашенко в Минске.

Он также назвал Кадырова настоящим мужиком, держащим свое слово, и поблагодарил за все, что тот сделал для Белоруссии.

Указ о награждении чеченского лидера орденом Дружбы народов Лукашенко подписал в августе 2018 года. Кадыров удостоен этой награды «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества».

Агентство отмечает, что глава Чечни помог нескольким гражданам Белоруссии освободиться из ливийского плена. Последним из них стал Вячеслав Качура, захваченный в 2011 году в Триполи. Он вернулся на родину в феврале 2018-го.

В сентябре 2017 года Рамзан Кадыров посетил Белоруссию и встретился Лукашенко. Тогда он отметил, что картошка в республике вкусная, а рукопожатие у президента страны крепкое. Кроме того, в ходе визита в Минск Кадыров прокатился за рулем спецмашины МАЗ.

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