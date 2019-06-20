Путин оценил перспективы объединения России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин скептически оценил перспективы скорого объединения России и Белоруссии в одно государство. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 июня, в ходе прямой линии, которую транслирует «Россия 1».

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство», — сказал Путин.

Ранее в июне сообщалось, что Белоруссия примет или отклонит предложения России по дальнейшей интеграции исходя из их соответствия белорусским интересам и идее «безусловного сохранения суверенитета» страны. При этом в настоящее время работа над Конституционным актом Союзного государства России и Белоруссии не ведется. Стороны подготовили свои предложения по союзному строительству, которые в данный момент обсуждаются.

В январе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

В том же месяце белорусские СМИ писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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