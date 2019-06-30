Путин и Лукашенко неформально встретились в беседке президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции «Заславь». Местом проведения встречи была выбрана беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Telegram-канал «Пул №3».
По информации «Интерфакс», позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.
После встречи лидеры трех стран планируют посетить церемонию закрытия Европейских игр, которые проводятся в Минске.
Европейские игры — международные спортивные соревнования среди спортсменов континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Соревнования в Минске продлятся с 21 по 30 июня.