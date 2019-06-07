Путин высказался об идее объединить Россию и Белоруссию

Объединения России и Белоруссии до 2024 года не будет. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Нет и быть не может», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос ведущей заседания.

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Он добавил, что белорусы, русские и украинцы изначально были одним народом, но со временем они обрели собственную идентичность. «Так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения», — отметил Путин.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет на компромиссы по вопросу своей независимости. По его мнению, белорусский народ проклянет любого, кто попытается уничтожить его родину, даже если это будет президент или правительство.

Месяцем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не обсуждают возможность объединения России и Белоруссии ради сохранения Путина у власти после 2024 года. По словам Пескова, на повестке у администрации президента стоят другие вопросы.

В конце 2018 года сообщалось, что белорусское руководство провело закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Тогда же Лукашенко рассказал о поступающих ему предложениях войти в состав России шестью областями.

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