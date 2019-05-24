Россия назвала Белоруссию самой родной

У России нет задач ухудшать отношения с Белоруссией. Такое заявление сделал директор второго департамента российского МИД Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

«Белоруссия для нас самая близкая и самая родная, это наш главный стратегический партнер. И ухудшение отношений никогда не входило и не входит в наши задачи», — сказал дипломат. Он добавил, что одной из задач дипломатии является преодоление «непродуманных заявлений» разных представителей общества и минимизация такого ущерба.

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Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев был назначен на пост 30 апреля, сразу после отставки Михаила Бабича, который также был специальным представителем президента России. СМИ писали, что решение об отставке Бабича было принято после неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом в МИД России позже заявляли, что смена посла не указывает на существование кризиса в отношениях двух стран. В Госдуме отмечали, что перед новым послом будут стоять те же задачи, которые ставились перед Бабичем — углубление интеграции в рамках Союзного государства.

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