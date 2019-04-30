Россия сменит посла в Белоруссии по просьбе Лукашенко

Россия отзовет с должности своего посла в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

По данным одного из собеседников издания, этот вопрос обсуждается с прошлой недели. Другой источник уточнил, что президент России Владимир Путин подпишет указ об отзыве Бабича в ближайшее время.

При этом, как отмечают источники «Коммерсанта», отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так, по их информации, последний раз лидеры двух стран обсуждали эту тему во время визита в Пекин. Тогда Лукашенко заверил российского президента, что готов начать интеграцию при условии, что Бабича отзовут из Минска.

«Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», — рассказал один из собеседников издания.

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