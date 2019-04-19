Лукашенко обвинил российского посла-«счетовода» в неумении считать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич дезинформировал СМИ по поводу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС. Его слова передает агентство Sputnik.

«Посол, наверное, считать плохо умеет, и если он так сказал, то он вредит самой России», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой, которая процитировала озвученные Бабичем данные.

Белорусский лидер подчеркнул, что Россия не снижала стоимость станции на три миллиарда долларов, как якобы заявил Бабич в разговоре с оппозиционным политиком Ярославом Романчуком (информацию о снижении стоимости станции в ходе беседы озвучил не Бабич, а сам Романчук — прим. «Ленты.ру»).

При этом Лукашенко позволил себе «раскрыть информацию», так как она уже попала в СМИ. Президент заявил, что цена строительства действительно будет ниже на три миллиарда, но не из-за уступок со стороны России, а из-за «жесткого контроля» за процессом со стороны самого Лукашенко.

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«Мы с президентом Путиным обсуждали эту проблему. Мы миллиардов на десять заключили кредитные соглашения. Как вы знаете, мы заключали, исходя из существующих цен в мире. А реальная цена будет меньше семи миллиардов". Он: "Вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами"», — пересказал белорусский лидер содержание диалога.

Позже заявление Лукашенко прокомментировал сам посол Бабич. Он сообщил, что ни он, ни другие должностные лица не называли конечную стоимость БелАЭС, так как ее все еще невозможно рассчитать. Бабич счел, что белорусского президента «ввели в заблуждение».

«Это стиль работы — вбросить новость в расчете на то, что не будут разбираться в ее объективности. Надеюсь, мы перейдем к честному партнерскому диалогу», — подытожил он.

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Ранее между МИД Белоруссии и Бабичем разгорелась острая дискуссия после интервью российского посла РИА Новости. Дипломат сделал несколько категоричных заявлений относительно позиции Москвы по дальнейшей интеграции и военным программам, а также подробно с перечислением различных показателей обсудил тему диверсификации экспорта, указав, что экономика Белоруссии получает солидную прибыль от перепродажи российских товаров.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Бабич в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет». Москва потребовала от Минска большего уважения к своему представителю.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков. Пуск первого из них запланирован на ноябрь 2019 года, второго — на 2020 год. Согласно договору, Россия предоставила Белоруссии кредит в размере до десяти миллиардов долларов, который погашает 90 процентов стоимости затрат по строительству.

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