Посол России в Белоруссии отказался быть «ванькой-встанькой»

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что готов и дальше делиться с коллегами своими знаниями по «бухгалтерским» и другим вопросам. О недавней дискуссии по поводу качества своей работы с белорусским МИД дипломат вспомнил в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Не буду пока называть фамилии, в какой-то момент… показалось, что посол — это такой, знаете, "ванька-встанька": сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил-проводил», — заметил он и подчеркнул, что хороший посол при необходимости должен быть и политиком, и аналитиком, и экономистом, и даже военным.

Представитель России продолжил, что Москва ценит признание его «бухгалтерских» способностей. Бабич считает, что подобные качества дипломатов обеспечивают прозрачность экономических взаимоотношений, что хорошо как для чиновников союзных государств, так и для граждан.

«Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда еще это хороший бухгалтер или даже подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают», — сказал дипломат.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

Дискуссия между МИД Белоруссии и Бабичем разгорелась 15 марта после интервью российского посла агентству РИА Новости. Дипломат сделал несколько категоричных заявлений относительно позиции Москвы по дальнейшей интеграции и военным программам, а также подробно с перечислением различных показателей обсудил тему диверсификации экспорта, указав, что экономика Белоруссии получает солидную прибыль от перепродажи российских товаров.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Бабич в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет». Москва потребовала от Минска большего уважения к своему представителю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru