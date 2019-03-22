Белоруссия попросила Россию прекратить заниматься болтовней

Совместная работа России и Белоруссии даст больше плодов, нежели публичные дискуссии между представителями Москвы и Минска. С таким заявлением в пятницу, 22 марта, выступил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, слова которого приводит БелТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства указал, что поддерживает позицию Министерства иностранных дел России относительно заочной дискуссии российского посла в Минске Михаила Бабича и белорусского МИД. «Мы уже говорили нашим друзьям и партнерам о том, что надо не заниматься пустой болтовней, как говорят некоторые фигуранты, а заниматься конкретной рутинной работой», — сказал Макей.

Министр подчеркнул, что спорные вопросы между сторонами не следует выплескивать в публичное пространство. «Каждый раз, когда я прихожу на работу и включаю [телеканал] "Россия 24", вижу бегущей строкой: Россельхознадзор закрыл четыре предприятия или еще что-то там», — объяснил Макей.

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Вместо предания этому огласки, убежден глава МИД Белоруссии, Москве и Минску следует связываться напрямую и работать над устранением проблем, время от времени возникающих в отношениях между странами.

Опубликованное 14 марта интервью Бабича, в котором он затронул тему развития российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства, вызвало острую реакцию у пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Представитель Минска назвал Бабича счетоводом и подающим надежды бухгалтером, а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Российский посол в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет».

Москва потребовала от Минска большего уважения к своему представителю. 21 марта российский МИД признал, что с учетом глубины и масштаба сотрудничества между Россией и Белоруссией дискуссии зачастую приобретают эмоциональный характер, выходя за рамки дипломатической корректности, однако обе стороны всегда находят решение для самых трудных вопросов.

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