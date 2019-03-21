Россия пообещала Белоруссии не ссориться из-за критики своего посла

Белоруссия является самым надежным и стратегическим партнером России, отношения между двумя странами братские, а сотрудничество между Москвой и Минском развивается весьма плодотворно. С таким заявлением в четверг, 21 марта, выступило Министерство иностранных дел России, комментируя заочную дискуссию российского посла в Минске Михаила Бабича и Министерства иностранных дел Белоруссии.

«Внимание к этим вопросам — вполне объяснимо. Россиянам и белорусам небезразлично, как будут развиваться отношения между двумя союзными странами, особенно на фоне нынешней непростой международной обстановки, нарастающих глобальных рисков и вызовов», — объяснили на Смоленской площади эту полемику.

В Москве признали, что с учетом глубины и масштаба сотрудничества между Россией и Белоруссией дискуссии зачастую приобретают эмоциональный характер, выходя за рамки дипломатической корректности. Однако в МИД указывают, что обе стороны всегда находят решение для самых трудных вопросов.

«В решающей степени этому способствует то, что вне зависимости от остроты проблемы наш диалог проходит в рамках взаимоуважительного, корректного и профессионального обмена мнениями, характерного для наших братских стран. Таким он должен оставаться и впредь», — говорится в сообщении.

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В Москве настроены на продолжение спокойной ритмичной работы, на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. «Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей», — подчеркивается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Опубликованное 14 марта интервью Бабича, в котором он затронул тему развития российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства, вызвало острую реакцию у пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Представитель Минска назвал Бабича счетоводом и подающим надежды бухгалтером, а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Российский посол в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет».

Москва сразу после начала полемикипотребовала от Минска большего уважения к своему представителю.

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