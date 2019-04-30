Названа кандидатура нового российского посла в Белоруссии

Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев может сменить на должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщил источник в комитете Госдумы по делам СНГ, передает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что «на днях Бабич будет отозван».

Информацию о том, что Мезенцев является возможным преемником Бабича на посту российского посла в Минске, подтвердили источники, близкие к администрации президента России и Кремлю, а также источник в Госдуме, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Собеседник агентства в МИД Белоруссии в свою очередь заявил, что сенатор является лишь одним из кандидатов на эту должность. По словам представителя Госдумы, окончательно кандидатура посла будет утверждена, скорее всего, в ходе собрания 13 мая.

Источник в Кремле уточнил, что подобное решение будет принято в связи с регулярными жалобами президента Белоруссии Александра Лукашенко на посла. «Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича», — пояснил он, добавив, что «это самое легкое», в чем можно было пойти на уступки белорусскому лидеру.

Ранее о возможном отзыве Бабича с поста сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

По данным одного из них, этот вопрос обсуждается с прошлой недели. Уточняется также, что президент России Владимир Путин подпишет указ об отзыве действующего посла в ближайшее время. При этом, отмечают собеседники «Коммерсанта», отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично Путину Лукашенко.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.

Мезенцев вошел в состав Совфеда от исполнительной власти Сахалинской области в 2015 году (его полномочия истекают в сеонтябре 2019-го). До этого он также занимал посты генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013—2015) и губернатора Иркутской области (2009—2012).

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