Белоруссия задумалась об альтернативе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Казахстана активизировать переговоры о поставках нефти в республику. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — заявил глава государства.

Лукашенко заметил, что никаких проблем в торговых отношениях между Белоруссией и Казахстаном нет, а сам Минск в настоящий момент ищет диверсифицированные источники поставок энергоресурсов. «Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников», — рассказал Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым.

Глава государства отметил, что Белоруссия нацелена на альтернативы, включая казахстанскую нефть. «Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — уверен белорусский президент.

Лукашенко надеется, что в двусторонних отношениях между Казахстаном и Белоруссией останутся добрыми, а тооварооборот будет только расти.