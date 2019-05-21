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План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился

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Планы по скорейшему возобновлению поставок нефти по «Дружбе» из России в Польшу и Германию откладываются после того, как сценарий по удалению загрязненного сырья из нефтепровода не удалось исполнить. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Суть плана, который ранее не раскрывался, состояла в том, что французская компания Total должна была перенести основную долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии и там разбавить ее чистой нефтью, чтобы затем переработать. Однако на минувшей неделе на нефтеперерабатывающем заводе Leuna произошел масштабный сбой из-за отказа оборудования, который привел к остановке работы предприятия. По данным агентства, сбой может быть связан с переработкой загрязненного сырья.

По словам источников, отключение, которое может продлиться неделю, сорвало планы по удалению грязной нефти. «План рухнул. Кто-то должен придумать план Б. В настоящий момент этого плана Б нет. Это тупик», — сказал источник.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что нефтетрейдеры планируют поставить в Китай 700 тысяч тонн загрязненной российской нефти, от которой отказались покупатели в Европе. Интерес к такому сырью проявили небольшие независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

О снижении качества российской нефти в «Дружбе» в апреле сообщила Белоруссия. В сырье нашли повышенное содержания хлорорганики. Это привело к тому, что транзит сырья в страны Европы по нефтепроводу временно остановился. Как было установлено, нефть была загрязнена на участке Самара — Унеча. В компании «Транснефть» считают, что это было сделано умышленно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что загрязненную нефть слили в нефтепровод, чтобы скрыть хищения.

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