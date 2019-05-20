Найдены покупатели для «грязной» российской нефти

Нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec планируют поставить 700 тысяч тонн загрязненной российской нефти, от которой отказались покупатели в Европе, в Азию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Интерес к этому сырью проявили небольшие независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Отмечается, что покупатели проявляют осторожность, поскольку загрязненную нефть нужно хранить в резервуарах и многократно разбавлять чистой нефтью, чтобы снизить содержание хлорорганики и не повредить оборудование для переработки. В противном случае она может вызвать коррозию или разрушить очистные установки.

По данным агентства, китайским покупателям предложили нефть, в которой содержание хлорорганики варьируется от 30-50 до 200 миллиграммов на литр при норме в 10 миллиграммов. Как рассказал один из азиатских нефтетрейдеров, для того чтобы разбавить баррель нефти с уровнем загрязнения в 200 миллиграммов на литр, нужно еще 20 таких же баррелей чистой нефти.

О снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» в середине апреля сообщила Белоруссия. В сырье обнаружили значительное превышение содержания хлорорганики. Это привело к тому, что транзит нефти из России в страны Европы по нефтепроводу временно остановился.

Как было установлено, нефть была загрязнена на участке Самара — Унеча. В компании «Транснефть», которая является оператором российского участка нефтепровода, заявили, что сырье загрязнили умышленно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что «грязную» нефть слили в нефтепровод, чтобы скрыть хищения.

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