«Транснефть» согласилась компенсировать ущерб из-за «грязной» нефти

Российская «Транснефть» компенсирует ущерб нефтяным компаниям из-за поставок загрязненной нефти и последующей остановки транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил вице-премьер компании Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«"Транснефть" занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать», — объяснил он.

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Ранее 15 мая министр энергетики России Александр Новак оценил ущерб от загрязнения нефти в 100 миллионов долларов. Он подчеркнул, что конкретной оценки ущерба европейским странам, Украине и Белоруссии пока нет, поскольку продолжаются мероприятия по восстановлению работы трубопровода.

11 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об ущербе для республики от загрязнения нефтепровода «Дружба» на сотни миллионов долларов. Нефтегазовая компания «Укртранснафт» рассказала об ущербе в один миллион долларов.

Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. В сырье было обнаружено значительное превышение хлорорганики. В «Транснефти» заявили, что загрязнение произошло на участке Самара — Унеча и было умышленным. Следствие подозревает в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья, поступающего в «Дружбу», для сокрытия этого факта, шесть человек, четверо из которых уже арестованы.

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