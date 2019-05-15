Россия подсчитала убытки от грязной нефти

Общий ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» может составить до 100 миллионов долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом в среду, 15 мая, сообщает «Интерфакс». Глава Минэнерго отметил, что это его личная предварительная оценка.

«Но будем считать более конкретно по факту. Это не Белоруссии в целом», — сказал министр. Он добавил, что конкретной оценки ущерба европейским странам, Украине и Белоруссии от «грязной» нефти пока нет, поскольку продолжаются мероприятия, связанные с восстановлением работы всей трубопроводной системы. Министр добавил, что загрязненная нефть из трубопровода может быть продана на рынке с дисконтом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял об ущербе для республики от загрязнения нефтепровода «Дружба» на сотни миллионов долларов. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» дала свою оценку потерям России — по подсчетам издания, основанным на данных о плате за транзит нефти и ее общем объеме, ущерб может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.

Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. В сырье было обнаружено значительное превышение хлорорганики. В «Транснефти» заявили, что загрязнение произошло на участке Самара — Унеча и было умышленным. Следствие подозревает в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья, поступающего в «Дружбу» для сокрытия этого факта, шесть человек, четверо из которых уже арестованы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!