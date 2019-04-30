Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России

Ситуация с «грязной» нефтью, идущей по нефтепроводу «Дружба» из России в Белоруссию и далее в страны Европы, грозит российской стороне серьезными экономическими, материальными и имиджевыми потерями. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с главой «Транснефть» Николаем Токаревым.

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Глава государства потребовал корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах, заявив, что самоконтроля в этой области недостаточно. «Сделайте обязательно и доложите председателю правительства», — потребовал Путин. По словам Токарева, межведомственная группа, созданная по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, предложит дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов.

Причиной загрязнения сырья, следующего по нефтепроводу «Дружба», по словам главы «Транснефти», стали действия частного предприятия в Самарской области. Оно в нарушение технологических регламентов умышленно осуществило слив не прошедшей товарную подготовку нефти. По оценке Токарева, имело место «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований». При этом он подчеркнул, что «Транснефть» в данной ситуации ответственность за произошедшее с себя не снимает.

Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводу «Дружба». В сырье нашли значительное превышение содержания хлорорганических соединений. Источник загрязнения выявили на участке Самара — Унеча. В «Транснефти» считают, что загрязнение было умышленным.

Из-за снижения качества сырья Польша и Украина, через территории которых нефть идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля. Россия возобновила поставки сырья, соответствующего техническому регламенту, днем 29 апреля. Ожидается, что оно поступит в Белоруссию 2-3 мая.

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