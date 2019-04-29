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Россия решила проблему с «грязной» нефтью

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Россия возобновила поставки в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» нефти, соответствующей техническому регламенту. Об этом, как сообщает Rambler News Service, заявил Илья Джус, официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

По его словам, чистая нефть пошла в понедельник, 29 апреля, с 12:00 мск. «Нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба"», — сказал Джус.

Как передает ТАСС, «Белнефтхим» в понедельник сообщил, что нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

«В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась», — сообщили в концерне.

Ранее, 27 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю найти виновных в попадании некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Белоруссию. Разобраться поручили Минэнерго, Минпромторгу, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Ростехнадзору. Материалы проверки будут направлены в Генпрокуратуру.

Белоруссия заявила о падении качества российской нефти, в которой обнаружили повышенное содержание хлоридов, в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. Российская сторона признала проблемы с качеством сырья и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки.

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