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Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

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Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов. Об этом он рассказал в пятницу, 26 апреля, принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, вброс хлорорганики в нефтепровод произошел на узле слива и компаундирования, который больше не принадлежит предприятию. Он был продан в декабре 2017-го Городской инновационно-лизинговой компании.

Позже, добавил Томилов, узел взяла в лизинг «Нефтеперевалка», а затем купила его. «Она сейчас и эксплуатирует, если в аренду не сдала кому-либо», — отметил замдиректора.

Он подчеркнул, что его компания никаких дел с «Нефтеперевалкой» не ведет и к трубопроводу «Транснефти» не подключена.

Как поясняет издание, сто процентов «Нефтеперевалки» принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей, штат — не более пяти человек.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с загрязнением нефти в «Дружбе». «Транснефть», которая эксплуатирует российский участок трубопровода, заявила, что порча была умышленной и произошла через частный «Самаратранснефть-Терминал».

Белоруссия пожаловалась на падение качества российской нефти в «Дружбе» 19 апреля. В сырье обнаружили повышенное содержание хлоридов. Российская сторона признала проблему и пообещала ее устранить в кратчайшие сроки. В правительстве заявили, что «чистая» нефть начнет поступать на границу с Белоруссией 29 апреля.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым из России через Белоруссию происходит транзит нефти в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию.

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