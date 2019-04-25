Россия признала низкое качество нефти

Россия признала техническую проблему с качеством своей нефти, которая поступает в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

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«Пока эта проблема действительно есть, она носит сугубо технический характер. В ближайшее время она будет решена», — сообщил он. Джус добавил, что ухудшение качества российской нефти носит разовый характер, и меры по исправлению ситуации уже принимаются.

По его словам, в четверг, 25 апреля, может состояться встреча Козака и заместителя председателя правительства Белоруссии Владимиром Семашко, которая «была запланирована давно». Тема качества нефти может стать предметом обсуждения, сообщил Джус. Он не исключил, что во встрече примет участие глава белорусской нефтеперерабатывающей компании «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

О проблеме с качеством российской нефти Белоруссия сообщила 19 апреля. В сырье из России обнаружилось повышенное содержание хлоридов. В тот же день «Транснефть», которая эксплуатирует российский отрезок трубопровода «Дружба», сообщила, что компания находится в контакте с белорусской стороной, и ситуация с качеством нефти должна решиться в течение двух-трех дней, однако к настоящему моменту этого не произошло. 21 апреля Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов, включая бензин, 25 апреля транзит российской нефти из Белоруссии приостановила Польша.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

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